Петербуржца приговорили к условному сроку за обруганного полицейского и распыленный в салоне красоты газ

Стража порядка мужчина еще и избил, а в салоне вместе с баллоном использовал опасную зажигалку.

Приморский районный суд Петербурга приговорил горожанина Ленонида Каличака к году и 10 месяцам лишения свободы за выходку в салоне красоты. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, мужчина стал фигурантом дел об оскорблении представителя власти и хулиганстве.

Как выяснилось, в прошлом марте Каличак, употребивший наркотики, находился на Арцеуловской аллее. Пьяный петербуржец грубо оскорбил при других людях полицейского и, более того, ударил лейтенанта молотком по правому предплечью, когда тот пытался его задержать. Страж порядка получил также удар строительным ножом по пальцам обеих рук, однако нападки оказались неопасными для здоровья.

Суд учел еще один эпизод неподобающего поведения мужчины, который случился в феврале. Каличак заявился в салон красоты на проспекте Королева и, начав конфликт с сотрудниками салона, распылил содержимое газового баллона с помощью зажигалки. Таким образом, мужчина угрожал взорвать помещение.

В суде Каличак полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

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Фото: Piter.TV