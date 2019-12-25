Петербургскую парикмахерскую оштрафовали за работу на самоизоляции

Нарушительница не пришла на судебное заседание.

Невский районный суд привлек к административной ответственности индивидуального предпринимателя, которая не закрыла парикмахерскую на период ограничительных мер. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Было выявлено, что 15 апреля 2020 на улице Дыбенко, 25 парикмахерская продолжила работать. На тот момент два мастера стригли посетителей. На данный момент работа салонов запрещена в соответствии с постановлением правительства города №121.

Владелица ИП Любовь Королева не пришла на судебное заседание и попросила рассмотреть дело в ее отсутствие. Суд назначил женщине штраф в размере 50 тыс. рублей.

Ранее в Петербурге провели "коронавирусный" рейд в 80 магазинах, салонах и кафе по всему городу.

Фото: pixabay.com