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Петербургскую парикмахерскую оштрафовали за работу на самоизоляции
Сегодня, 16:39
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Петербургскую парикмахерскую оштрафовали за работу на самоизоляции

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Нарушительница не пришла на судебное заседание.

Невский районный суд привлек к административной ответственности индивидуального предпринимателя, которая не закрыла парикмахерскую на период ограничительных мер. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. 

Было выявлено, что 15 апреля 2020 на улице Дыбенко, 25 парикмахерская продолжила работать. На тот момент два мастера стригли посетителей. На данный момент работа салонов запрещена в соответствии с постановлением правительства города №121. 

Владелица ИП Любовь Королева не пришла на судебное заседание и попросила рассмотреть дело в ее отсутствие. Суд назначил женщине штраф в размере 50 тыс. рублей. 

Ранее в Петербурге провели "коронавирусный" рейд в 80 магазинах, салонах и кафе по всему городу. 

Фото: pixabay.com 

Теги: парикмахерская, салон красоты, штраф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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