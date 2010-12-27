Установили, что "группы смерти" курировали девушки до 18 лет

В ходе борьбы с "группами смерти" выявили, что 50% групп курировали несовершеннолетние девушки

В ходе борьбы с «Группами смерти» было выявлено 1,5 тыс. сообществ с суицидальными подтекстами. Как сообщили журналистам представители МВД, половину из них возглавляли девушки, недостригшие 18-ти лет.

Сообщается, что в раскрытых следователями закрытых группах состояло более 12 тыс. человек. Найденный суицидальные паблики оперативно блокируются. На данный момент по этой проблеме возбуждено 230 уголовных дел, обвиняемые администраторы находятся в возрастной категории от 13 до 25 лет.

Напомним, что первыми проблему «групп смерти» подняла «Новая газета». Суть этих пабликов заключалась в организации многоуровневой психологической игры, приводящей детей к самоубийству. Больше 20 подростков покончили с жизнью.

Создателя смертельной игры "Синий кит", Филиппа Бадейкина, в июле 2017 года приговорили к 3 года 4 месяца колонии поселения.