Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости России
Установили, что "группы смерти" курировали девушки до 18 лет
Сегодня, 17:48
0
nadiputintseva
220

Установили, что "группы смерти" курировали девушки до 18 лет

0
 
 

В ходе борьбы с "группами смерти" выявили, что 50% групп курировали несовершеннолетние девушки

В ходе борьбы с «Группами смерти» было выявлено 1,5 тыс. сообществ с суицидальными подтекстами. Как сообщили журналистам представители МВД, половину из них возглавляли девушки, недостригшие 18-ти лет.

Сообщается, что в раскрытых следователями закрытых группах состояло более 12 тыс. человек. Найденный суицидальные паблики оперативно блокируются. На данный момент по этой проблеме возбуждено 230 уголовных дел, обвиняемые администраторы находятся в возрастной категории  от 13 до 25 лет.

Напомним, что первыми проблему «групп смерти» подняла «Новая газета». Суть этих пабликов заключалась в организации многоуровневой психологической игры, приводящей детей к самоубийству. Больше 20 подростков покончили с жизнью.

Создателя смертельной игры  "Синий кит", Филиппа Бадейкина, в июле 2017 года приговорили к 3 года 4 месяца колонии поселения. 

Теги: новости россии
Категории: Новости России

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5