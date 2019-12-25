Цены на услуги в Петербурге росли быстрее, чем на продукты и товары

Услуги в Петербурге подорожали почти на 11 % с начала 2026 года.

Потребительские цены в Петербурге с января по октябрь 2026 года выросли на 5,58 %, а в Ленинградской области — на 5,68 %. Такие данные опубликовал Петростат.

Сильнее всего за этот период подорожали услуги. В Северной столице их стоимость увеличилась на 10,86 %, в Ленобласти — на 10,54 %. Цены на непродовольственные товары в Петербурге выросли на 3,66 %, а в области — на 6,24 %.

Продукты питания подорожали меньше остальных категорий. В Петербурге рост составил 2,96 %, в Ленинградской области — 2,21 %.

В Петростате уточнили, что опубликованные показатели пока не учитывают повышение тарифов ЖКХ на 14,6 %, которое произошло с 1 октября. До этого коммунальные платежи в 2026 году уже увеличивали в январе на 1,7 %.

С 2027 года в России планируют запустить систему мониторинга цен на продовольствие. Она позволит отслеживать изменения стоимости товаров от производителя до прилавка и своевременно выявлять причины резкого роста цен. В перечень войдут 24 категории продуктов, в том числе мясо, рыба, яйца, молочная продукция, масло, сахар, соль, мука, крупы, макароны и овощи. Для мониторинга будут использовать данные Федеральной налоговой службы, налоговые декларации и отчетность компаний.

Ранее в Госдуме объяснили, как вернуть деньги за оплату услуг ЖКХ, которой не должно было быть.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)