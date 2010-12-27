За успехи в профессиональной деятельности Алевтина Николаевна награждена знаком "Отличник здравоохранения РСФСР", медалью "За доблестный труд", "В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина".

Вчера, 27 февраля ушла из жизни Сидорова Алевтина Николаевна. Почетный гражданин города Выборга, врач высшей квалификационной категории, Алевтина Николаевна внесла неоценимый вклад в развитие здравоохранения Выборгского района, вылечила и избавила от страданий тысячи больных.

Сидорова А. Н. родилась 3 июля 1927 года в селе Крохино Вологодской области. Во время войны училась на фельдшера, а по ночам работала санитаркой в госпитале, ухаживала за ранеными, которые поступали с Ленинградского фронта.

В 1955-ом окончила Ленинградский медицинский институт им. академика Павлова по специальности "хирург".

Почти полвека Алевтина Николаевна отдала работе в выборгских учреждениях здравоохранения. Ее знают как грамотного хирурга, уролога, руководителя. Алевтина Николаевна пользовалась заслуженным авторитетом и уважением среди коллег, пациентов и горожан.

За успехи в профессиональной деятельности Алевтина Николаевна награждена знаком "Отличник здравоохранения РСФСР", медалью "За доблестный труд", "В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина".

В 1995 году главой администрации Выборгского района ей присвоено звание "Почетный гражданин города Выборга".

Администрация МО "Выборгский район", депутаты выражают глубокие соболезнования родным и близким Сидоровой Алевтины Николаевны.

Прощание с Алевтиной Николаевной состоится 1 марта в 13.20 в Свято-Ильинском храме г. Выборга.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО