Ушла из жизни Галина Алексеевна Одинцова: администрация приносит соболезнования

Галина Алексеевна являлась секретарем Совета руководителей АПК Выборгского района.

В минувшую среду, 17 апреля, ушла из жизни заместитель председателя по экономическим и общим вопросам СПК "Коопхоз "Нива" Галина Алексеевна Одинцова.

Она родилась в 1952 году в Ярославской области. Всю свою жизнь посвятила сельскому хозяйству. С 1981 года работала экономистом по труду и заработной плате в совхозе "Ленинский", в 1993 году была переведена на должность заместителя председателя по экономическим вопросам СПК "Коопхоз "Нива". Являлась секретарем Совета руководителей АПК Выборгского района.

Была награждена грамотой Министерства сельского хозяйства, имела звание "Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации". По итогам 2012 года стала победителем конкурса "Женщина года Ленинградской области".

Галина Алексеевна Одинцова была дважды избрана депутатом муниципального образования "Выборгский район" Ленинградской области, возглавляла бюджетную комиссию. Вела большую общественную работу.

Она была профессионалом своего дела, ответственным, энергичным, неравнодушным и отзывчивым человеком. Пользовалась авторитетом и уважением среди жителей и коллег.

Администрация МО "Выборгский район", депутатский корпус выражают искренние соболезнования родным и близким Галины Алексеевны Одинцовой.

Прощание прошло сегодня, 19 апреля, в 12.00 в Константино-Еленинском женском монастыре (Выборгский район, п. Ленинское, ул. Советская, д. 44).

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО