Ушел из жизни в возрасте 82-лет народный артист России Геннадий Мелехин

Во вторник, 4 сентября, в возрасте 82-лет умер народный артист России Геннадий Мелехин. Об этом сообщили на офицальной странице негосударственного авторского театра "Ad LIBERUM", где работал артист.
Дорогой наш, Геннадий Михайлович! Наш незабвенный учитель и коллега! Невыносимо больно говорить о Вас в прошедшем времени... Простите нас и прощайте! Вечная память светлому Человеку
пишут коллеги
Также в сообщении отмечают, что Геннадий Мелехин долгие годы был серьезно болен.
О дате и месте захоронения актера пока не сообщали.
Геннадий Мелехин работал в Карельском театра русской драмы. Он сыграл в таких спектаклях, как "Мастер и Маргарита", "Леди Макбет Мценского уезда", "Рядовые" и "А зори здесь тихие" и многих других.
Фото: "Ad LIBERUM"/ВК