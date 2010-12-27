Ушел из жизни в возрасте 82-лет народный артист России Геннадий Мелехин

Актер долгие годы был серьезно болен.

Во вторник, 4 сентября, в возрасте 82-лет умер народный артист России Геннадий Мелехин. Об этом сообщили на офицальной странице негосударственного авторского театра "Ad LIBERUM", где работал артист.

Дорогой наш, Геннадий Михайлович! Наш незабвенный учитель и коллега! Невыносимо больно говорить о Вас в прошедшем времени... Простите нас и прощайте! Вечная память светлому Человеку пишут коллеги

Также в сообщении отмечают, что Геннадий Мелехин долгие годы был серьезно болен.

О дате и месте захоронения актера пока не сообщали.

Геннадий Мелехин работал в Карельском театра русской драмы. Он сыграл в таких спектаклях, как "Мастер и Маргарита", "Леди Макбет Мценского уезда", "Рядовые" и "А зори здесь тихие" и многих других.

Фото: "Ad LIBERUM"/ВК