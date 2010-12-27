Ушел из жизни бывший заместитель председателя КГБ СССР Филипп Бобков

Ему было 93 года.

На 94-ом году жизни не стало Филиппа Денисовича Бобкова. Об этом 17-го июня сообщил Алексей Венедиктов на своем канале в Telegram.

Филипп Бобков - бывший первый заместитель председателя КГБ СССР, генерал армии. С 1969 по 1983 гг. был начальником 5-го управления КГБ СССР. С 1983 по 1985 гг. - заместитель председателя КГБ СССР. В 1985-1991 гг. - первый заместитель председателя КГБ СССР. В 1987-м году стал генералом армии. С 2008 года - генеральный инспектор Управления генеральных инспекторов Министерства обороны РФ.

Фото: wikipedia.org