Управляющая салона Tele2 на Невском отделалась штрафом за слив истории звонков своих абонентов

Данные о переговорах семи абонентов женщина передавала неустановленному лицу.

Куйбышевский районный суд Петербурга вынес приговор Марине Балашенко, управляющей салоном сотовой связи Tele2 на Невском проспекте. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, женщина признана виновной в нарушении тайны переписки и неприкосновенности частной жизни.

Установлено, что в мае прошлого года Балашенко, имея неограниченный доступ к базе данных оператора сотовой связи, незаконно собрала сведения о личной жизни семи абонентов. Это произошло без их согласия. Злоумышленница на рабочем месте выясняла номера абонентов, с которыми ее жертвы созванивались, время и даты разговоров. Впоследствии эти данные Балашенко передавала через свой смартфон неустановленному лицу.

Женщина признала вину в суде и раскаялась, ранее она не была судима и положительно характеризуется. Суд назначил Балашенко штраф в 101 тысячу рублей и 30 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда трем потерпевшим.

Фото: Piter.TV