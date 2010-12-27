Управляющего Фондом капстроительства оштрафовали на 3 млн рублей

Также штраф будут выплачивать другие фигуранты уголовного дела.

Смольнинский районный суд привлек к уголовной ответственности фигурантов дела о махинациях при строительстве школы искусств в Приморском районе Петербурга.

По информации объединенной пресс-службы судов Северной столицы, наказание понесут управляющий Фондом капстроительства и реконструкции Андрей Молотков, его заместитель по строительству Андрей Ерёмин, директор департамента строительства объектов здравоохранения и культуры фонда Павел Гаврильчук, а также начальник управления капстроительства и ремонта комитета по строительству Сергей Клубов.

Школу искусств должно была построить компания "Строительная фирма "Де Люкс". Договор на сумму 223 млн был заключен в 2013 году. Фигуранты дела проигнорировали тот факт, что работы были выполнены не в полном объеме и не установленные сроки. Кроме того, Андрея Молоткова подозревали в получении взятки 1 млн рублей. По решению суда мужчину оштрафовали на 3 млн рублей с рассрочкой уплаты сумму в течение 60 месяцев.

Клубов, Гаврильчук и Еремин будут вынуждены выплачивать по 70 тыс. рублей каждый месяц.

Фото: Piter.TV