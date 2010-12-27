Нетрезвого управленца "Газпромнефти" обчистили после посещения бара

Предприниматель оказался жертвой уличных грабителей.

Ночью 21 июля на управляющего компанией "Газпромнефть" было совершено нападение. Инцидент произошел после того, как 30-летний мужчина покинул один из баров по улице Радищева. Неизвестные похитили у пострадавшего крупную сумму денег и дорогостоящий телефон. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

В момент совершения преступления жертва находилась в состоянии алкогольного опьянения. Петербуржец возвращался домой по Воскресенской набережной. Он попытался выйти из автомобиля, в котором приехал, но его попутчики ударили бизнесмена по голове. Мужчина потерял сознание. Когда он пришел в себя, то недосчитался денег, мобильного устройства и банковской карты. С последней злоумышленники успели снять 300 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv