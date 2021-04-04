Упавший рубль стал причиной удешевления Петербурга

При этом цены в городе за год выросли на 6,6%.

Российские Москва и Петербург упали сильнее остальных номинантов в мировом рейтинге дорогих городов. Об этом пишет издание "РИА Новости" 30 ноября, ссылаясь на рейтинг Worldwide Cost of Living, подготовленный Economist Intelligence Unit.

Северная столица опустилась на 74 позиций до 147-го места. При этом цены в городе за год выросли на 6,6%, с общемировой точки зрения дешевле стало жить в Петербурге из-за падения рубля.

Ослабление национальной валюты понизило позиции в рейтинге и городов других стран – Китая и Японии. В их числе оказались столицы Пекин и Токио.

Лидерами стали Сингапур и Цюрих, за ними теперь Женева и Нью-Йорк. Пятым оказался Гонконг, а шестым – Лос-Анджелес. Следующие – Париж, Копенгаген, Тель-Авив. Замыкает десятку самых дорогих город мира для жизни Сан-Франциско.

Отметим, что исследование проводилось с 14 августа по 11 сентября.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге за октябрь подорожали помидоры (+22,1%), чеснок (+9,6%) и бананы (+3,5%). Кроме того, увеличилась стоимость мяса курицы на 7,4%, пельменей на 6,3%, свинины на 5,3% и куриных яиц на 4,1%. Подорожали медикаменты, ремонт, техническое обслуживание авто и авиабилеты, и уменьшились цены на бензин.

Фото: Piter.TV