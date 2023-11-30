Axios: международный имидж США ухудшился при Трампе

Axios рассказал о результатах соцопроса от Morning Consult.

Жители ведущих стран мира стали хуже относиться к США после возвращения в Белый дом президента-респкбликанца Дональда Трампа и введения им импортных пошлин. Соответствующей информацией с общественностью поделились исследователи из компании Morning Consult, результаты работы которых опубликовал новостной портал Axios. В СМИ уточнили, что доля тех, кто положительно относится к Китаю, находится на максимальном уровне за последние пять лет.

С января 2025 года в подавляющем большинстве стран одновременно фиксируется ухудшение отношения к Соединенным Штатам и улучшение восприятия Китая. Только в России отношение к Америке значительно улучшилось. <…> По мере того как восприятие США ухудшается, торговые и инвестиционные возможности для американских компаний также могут сократиться. аналитик компании Джейсон МакМанн

Напомним, что иностранная компания ежедневно проводит опросы порядка пяти тысяч человек из 41 страны мира, в том числе проживающих в Бразилии, России, Германии, Франции, Великобритании, Японии, Южной Корее. Сведения за последние полтора года показывают, что хотя после победы Дональда Трампа на выборах главы государства в Вашингтоне позиция страны улучшалась в мировом рейтинге, однако после его инаугурации наблюдался последовательный быстрый спад. Рейтинг определяется как разница между долями респондентов, относящихся положительно и негативно к той или иной стране. Отрицательный показатель означает, что большинство из опрошенных людей относятся к стране негативно. К маю 2025 года рейтинг США оказался отрицательным. Показатель выравнялся после того, как Вашингтон и Пекин договорились временно отменить взаимные пошлины, также организовать переговоры. Однако на прошлой неделе Белый дом обвинил Китай в нарушении сделки, поэтому рейтинг США снова оказался в "красной зоне". Отношение же к Китаю непрерывно улучшалось с июля 2024 года.

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Фото: pxhere.com