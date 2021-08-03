Стоимость строительных материалов в Петербурге увеличилась за 5 лет на 50%

За год цены выросли на 7,7%.

Строительные материалы в Петербурге за 5 лет подорожали на 50%. Об этом 4 декабря пишет "Петербургский дневник", ссылаясь на отчет INFOLine.

В начале IV квартала 2023 года стоимость строительных материалов увеличилась на 9160 рублей за "квадрат". Так, за год цены выросли на 7,7%. По словам экспертов, тенденция связана с увеличением себестоимости производства и логистики, дефицитом материалов и падением рубля.

Отметим, что в Москве рост стоимости на строительные материалы за 5 лет составил 67%, при этом они дешевле, чем в Северной столице, – 8279 рублей за "квадрат", что объясняется более высоким уровнем конкуренции.

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