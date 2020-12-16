Минстрой подготовил проект об изменении цен на госконтракты

Документ уже был направлен в профильные ведомства.

Минстрой России подготовил проект постановления правительства об изменении цен на госконтракты. Это стало необходимо из-за роста цен на строительные ресурсы в 2021 году. Документ уже был направлен на согласование в Минфин, Федеральную антимонопольную службу, а также в в Федеральное казначейство. Об этом пишет РБК.

Проект постановления регулирует изменения госконтрактов по строительству, реконструкции, капремонту, сносу объектов капитального строительства, а также проведению работ по сохранению объектов культурного наследия. Речь идет о контрактах, которые заключались по закону о госзакупках.

Так, если стоимость контракта составляет более миллиона рублей, то цену и срок исполнения можно будет увеличить максимум на 30%. Данная корректировка распространялась ранее на контракты дороже 100 млн рублей.

Речь идет о контрактах, заключенных до 1 июля этого года. Пересмотреть можно будет стоимость только невыполненных объемов строительства. При необходимости на эти цели можно будет использовать деньги из резервного фонда правительства, сообщается в документе.

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