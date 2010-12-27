Университет профсоюзов из Петербурга проиграл Верховному суду‍

Специалистам ВУЗа придется пересмотреть договора со студентами.

Петербургский гуманитарный университет профсоюзов проиграл апелляцию в Верховном суде. ВУЗ собирался оспорить решение нижестоящей инстанции, которая посчитала, что права студентов регулярно нарушаются. Ранее с конкретными претензиями обратился учащийся заведения Артур Терентьев. Петербуржец рассказал Роспотребнадзору о незаконности типового договора вуза. В частности. в документах указывался пункт о том, что студент не в праве вернуть аванс, внесенный за год учебы.

Согласно Гражданскому кодексу России данный пункт нарушает законодательство, ведь заказчик вправе отказаться от предоставляемых услуг и вернуть собственные средства, фактически оплатив только расходы исполнителя.

Отметим, что три раза юристы университета пробовали оспорить решение об изменениях в контракты. Постановление Верховного суда поставило точки в дальнейших разбирательствах.

Фото: Pier.tv