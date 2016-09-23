Университет Профсоюзов ответил на публикацию Piter.TV

Руководство Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов дало официальный ответ на статью "Студенческий омбудсмен будет добиваться отставки ректора из-за расистского скандала". Канал Piter.TV публикует комментарий вуза.

23.09.2016 г. на сайте Piter TV была опубликована статья "Студенческий омбудсмен будет добиваться отставки ректора из-за расистского скандала". В ней говорится: "Студенческий омбудсмен будет добиваться отставки ректора из-за расистского скандала . На плакате лицо студента-башкира заменили славянским. Студент петербургского университета Профсоюзов рассказал на своей странице "ВКонтакте" о том, что на афише ко Дню первокурсника его лицо (студент по национальности - башкир) заменили совсем на другое, причем фотошоп был использован довольно грубо. … Уполномоченный по правам студентов в России Артем Хромов заявил, что будет добиваться отставки ректора СПбГУП Александра Запесоцкого, если тот не извинится перед студентом-башкиром, чье лицо заменили на плакате ко Дню первокурсника в СПбГУП. Об этом сообщается на сайте омбудсмена".

В Университете заявили, что эта информация не соответствует действительности. Прокуратура Санкт-Петербурга провела проверку и установила, что плакат изначально составлялся из нескольких снимков, как коллаж. Никто на заменял «лицо студента-башкира» «славянским». Не было по заключению прокуратуры и никакой дискриминации студента по национальному признаку, к мысли о которой подводит свою аудиторию автор статьи.

Кроме того, согласно информации Счетной палаты Российской Федерации http://www.ach.gov.ru/press_center/news/30435 со ссылкой на Генеральную прокуратуру РФ, названный редакцией уполномоченным по правам студентов некий Артем Хромов, уполномоченным по правам студентов официально не является. Такой должности в составе министерства образования РФ никогда не было.