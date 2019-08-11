Universal Pictures отменила релиз фильма после стрельбы в США

Премьера триллера была назначена на 27 сентября.

Кинокомпания Universal Pictures отменила релиз триллера "Охота" в связи с инцидентами со стрельбой в США. Об этом студия заявила в социальных сетях.

Сюжет ленты разворачивается вокруг 12 незнакомцев, которые просыпаются в лесной глуши. Выясняется, что за героями представители элиты устроили "охоту". Главные роли в фильме сыграли Эмма Робертс, Хилари Суэнк, Бетти Гилпин, Итан Сапли и другие. Премьера картины была назначена на 27 сентября

Напомним, что 3 августа 21-летний техасец открыл стрельбу в супермаркете Walmart. В результате происшествия погибли 22 человека, более 20 ранены. Позже стрельбу зафиксировали в Дейтоне, где погибли 10 человек, свыше 30 пострадали.

Видео: YouTube/HD Трейлеры