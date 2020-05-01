Умерла солистка группы «Фристайл»

В 2018 году певица перенесла инсульт и с тех пор находилась в коме.

В возрасте 56 лет скончалась солистка украинской группы "Фристайл" Нина Кирсо умерла в Полтаве. Об этом в Instagram сообщил участник музыкального коллектива Сергей Кузнецов.

Он добавил, что артистка скончалась после тяжелой болезни. Известно, что в июне 2018 года Кирсо перенесла инсульт и с тех пор находилась в коме.

По словам Кузнецова, Кирсо принимала непосредственное участие в создании группы "Фристайл". Она записывала голос для всех альбомов и писала музыку для ряда композиций.

Песни в ее исполнении звучали во всех альбомах группы, ее знали и любили не только на территории СССР, но и во многих странах мира

Сергей Кузнецов

Группа "Фристайл" была создана в 1988 году. За время своего существования коллектив выпустил семь альбомов и четыре грампластинки. В первые годы фронтменом группы был Вадим Казаченко, но в 1992-м году он покинул коллектив, начав сольную музыкальную деятельность.

Видео: Youtube/Группа Фристайл, Instagram/serguiekouznetsov.freestyle