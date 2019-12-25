Ушла из жизни почетный реставратор Петербурга Раиса Слепушкина

Одной из основоположниц ленинградской школы реставрации было 92 года.

В Петербурге 18 декабря не стало художника-реставратора Раисы Слепушкиной. Почетному реставратору города 1 степени и одной из основоположниц ленинградской школы реставрации было 92 года. Об этом рассказали в пресс-службе Союза реставраторов Петербурга.

Раиса Слепушкина отучилась в Ленинградском архитектурно-художественном училище, основанном в войну для подготовки специалистов по восстановлению разрушенного города. Юную специалистку отправили по рекомендации на работу в Ленинградские архитектурно-реставрационные мастерские. 45 лет Слепушкина проработала в объединении "Реставратор", ее руками обновлены Строгановский, Воронцовский, Юсуповский, Екатерининский и Таврический дворцы, Исаакиевский и Казанский соборы, Инженерный замок, Русский музей, Большой дворец Петергофа и многие-многие другие важнейшие для Петербурга объекты.

С 1956 по 1978 год Слепушкина работала в разрушенном войной Пушкине, вклад женщины в реставрацию и воссоздание Царского Села оказался невероятно велик. Особой ценностью стала реставрация Китайской (Голубой) гостиной: Слепушкина два года расписывала шелк на стенах помещения по довоенным фотографиям, придумав технологию росписи.

О дате и времени прощания с почетным реставратором будет сообщено дополнительно.

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Фото: пресс-служба Союза реставраторов Петербурга.