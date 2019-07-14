Умерла писательница и бард Елена Касьян

Автору детских сказок было 48 лет.

На Украине в возрасте 48 лет скончалась писательница, поэтесса и бард Елена Касьян. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Известно, что последние шесть лет она боролась с раком молочной железы.

Она любила писать сказки со счастливым концом. А для себя написать не успела... Сегодня в 06:50 Лена ушла. Она поёт нам сверху. Спасибо вам, люди",

— говорится в сообщении на странице писательницы в Facebook

Елена Касьян приобрела широкую популярность как на родине, так и в России и Эстонии. Она была знаменита своими литературными произведениями для детей и взрослых. Писательница также исполняла авторские песни и выпустила три поэтических сборника.

Видео: Ютуб/Елена Касьян