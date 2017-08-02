Умер пермский кот-пухляш Крошик

Предварительно, у него были метастазы и разрастания во внутренних органах.

Кот Крошик из Перми умер в ночь на воскресенье. Это тот самый кот, который весил 17 килограмм. За его похудением и здоровьем следила вся страна.

О смерти сообщили в группе, посвящённо реабилитации кота Крошика.

"Вчера Крошику резко стало плохо. Он начал задыхаться. До этого момента врачи ни разу не замечали у него признаков одышки. Мы действовали моментально - через полчаса Крошик уже был в кислородной камере. Постепенно его состояние стало ухудшаться. И даже реанимационные действия врачей не смоги ему помочь. Умирая, он был не один. До самого последнего вздоха за его жизнь боролись самые лучшие врачи" Основатель пермского приюта для кошек "Матроскин" Галя Море

Предварительно, у пушистого были метастазы и разрастания во внутренних органах. Изначально их не было видно из-за большого веса кота. Его тело направят на экспертизу, чтобы узнать точную причину смерти.

Фото: ВКонтакте / Группа памяти кота Крошика