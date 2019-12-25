Двое других пострадавших остаются в реанимации.

Умер один из пострадавших при падении в яму с кипятком в новосибирском лицее. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе местной областной клинической больницы. Жертвой коммунальной аварии стал мужчина. Его возраст неизвестен. В учреждении уточнили, что еще двое пациентов продолжают находиться в реанимационном отделении.

Напомним, что утром 1 ноября в подвале лицея в Центральном районе города трое местных жителей провалились в яму с кипятком. Представители "Сибирской генерирующей компании" объяснили, что два сотрудника СГК и слесарь лицея проводили обследование теплового узла, но неожиданно под ними провалился пол в подвальном помещении. После инцидента все пострадавшие были госпитализированы в ожоговое отделение. Их состояние оценивалось медиками как тяжелое. По факту произошедшего ведутся проверки прокуратурой и СК РФ по региону.

В Новосибирске машины провалились в яму с кипятком.

Фото: Piter.tv