Скончался народный артист России Геннадий Пискунов

Артист выступал в театрах Саратова, Москвы и Тамбова.

В Москве на 74 году жизни скончался солист оперы и народный артист России Геннадий Пискунов. Об этом сообщили в Московском государственном академическом детском музыкальном театре имени Наталии Сац.

О дате и месте похорон с Пискуновым будет объявлено дополнительно.

Геннадий Пискунов закончил ГИТИС. Он на сценах Московского театра оперетты, Тамбовского государственного драматического театра и Саратовского оперного театра. В его репертуаре были партии в таких операх, как "Мадам Баттерфляй" Пуччини, "Евгений Онегин" Чайковского, "Волшебная флейта" Моцарта и "Алеко" Рахманинова.