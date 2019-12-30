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Скончался народный артист России Геннадий Пискунов

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Артист выступал в театрах Саратова, Москвы и Тамбова.

В Москве на 74 году жизни скончался солист оперы и народный артист России Геннадий Пискунов. Об этом сообщили в Московском государственном академическом детском музыкальном театре имени Наталии Сац.

О дате и месте похорон с Пискуновым будет объявлено дополнительно.

Геннадий Пискунов закончил ГИТИС. Он на сценах Московского театра оперетты, Тамбовского государственного драматического театра и Саратовского оперного театра. В его репертуаре были партии в таких операх, как "Мадам Баттерфляй" Пуччини, "Евгений Онегин" Чайковского, "Волшебная флейта" Моцарта и "Алеко" Рахманинова.

Теги: геннадий пискунов
Категории: Лента новостей, Тема дня, Культура, Кино,

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