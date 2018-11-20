Умер композитор Вячеслав Овчинников: биография, причины смерти

Овчинников написал музыку к фильмам "Война и мир" Сергея Бондарчука, "Андрей Рублев" Андрея Тарковского, "Дворянское гнездо" Андрея Кончаловского и другим. В 1986 году получил звание народного артиста РСФСР.

В Москве в возрасте 82 лет скоропостижно скончался известный деятель искусства Вячеслав Александрович Овчинников. О его смерти 4 февраля сообщил руководитель Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев. Точные причины смерти не называются, но 20 мая СМИ сообщали, о том, что композитор доставлен в больницу с инсультом.

Позже Клим Лаврентьев сообщил, что похоронят Вячеслава Александровича на Троекуровском кладбище 8 февраля в 13:00. Отпевание состоится в одном из московских храмов, гражданской панихиды не будет.

Биография Вячеслава Овчинникова

Вячеслав Овчинников - композитор и дирижер, Народный артист России, член Европейской Академии Кино и Телевидения, Действительный член национальной Академии кинематографических искусств и наук, член Союза кинематографистов России, член Союза композиторов России, неоднократный председатель и член жюри всесоюзных, Всероссийских и международных конкурсов симфонических дирижеров, камерных и симфонических оркестров, скрипачей, альтистов, виолончелистов, пианистов.

Будущий композитор родился 29 мая 1936 года в Воронеже в семье военного. Во время II-ой мировой войны город сильно разрушили, но половину города противники так и не смогли взять. Во время войны семья Овчинниковых переехала сначала в Сибирь, а затем на Дальний Восток.

По окончании войны в 1945 году Вячеслав пошел в одну из музыкальных школ Центрального района. Он решил учиться по классу скрипки. У маленького Славы было три сестры и один брат, все они обучались музыке.

В это же время он начинает сочинять и исполнять публично свои произведения. Параллельно овладевает и фортепиано, так, что на показательных концертах школы он выступает в нескольких амплуа. У Вячеслава был талант, так как семилетний курс школы он прошел за пять лет. По окончании школы музыкант в сентябре 1951 года поступает в музыкальное училище при московской консерватории им. П.И.Чайковского в классе свободного сочинения доц. Е.О.Месснера.

В 1955 году Овчинников является уже автором двух симфоний и поступает в Московскую консерваторию в класс свободного сочинения проф. С.С.Богатырева, а в классе профессора Л.М. Гинсбурга он обучается дирижированию. В 1962 году обучение в консерватории заканчивается и продолжается в аспирантуре в классе профессора Т.Н. Хренникова

Вячеслав Овчинников является автором музыки шедевров мирового кино: "Война и мир" Сергея Бондарчука, "Иваново детство" и "Андрей Рублев" Андрея Tapковского, "Земля" и "Арсенал" А.Довженко, "Первый учитель", "Дворянское гнездо" Андрея Кончаловского. Все эти работы отмечены наградами на международных конкурсах ("Оскар" в США, "Золотой лев" в Венеции и др.). В 1967 г. Английское общество международных пре­мий присудило В.Овчинникову большую золотую медаль за музыку к кинофильмам





Фото: официальный сайт композитора и дирижера Вячеслава Овчинникова

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