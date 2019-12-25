Умер композитор Адриан Корчинский: названа возможная причина смерти

Автор песен для Кобзона и Долиной скончался от гипертонии

Известный российский композитор Адриан Корчинский скончался на 66-м году жизни. По информации Telegram-канала SHOT, причиной смерти стала гипертония. Вечером накануне смерти Корчинский находился в своей квартире в Москве, где внезапно потерял сознание.

"Он сидел за столом вместе с супругой и резко потерял сознание. Приехавшие врачи лишь констатировали смерть композитора", — сообщает канал.

Напомним, что Адриан Корчинский был не только талантливым автором эстрадных песен, которые исполняли такие звезды, как Иосиф Кобзон, Лариса Долина и Ирина Аллегровано. Он также являлся признанным автором в области музыкального оформления телевидения. Корчинский писал перебивки и заставки для каналов "Россия-Культура", "НТВ" и "Россия-1". Адриан Корчинский также членом Союза композиторов России и лауреатом премии ЮНЕСКО.

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