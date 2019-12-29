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Умер главный онколог Ленобласти Роман Дюлович
Сегодня, 22:20
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Умер главный онколог Ленобласти Роман Дюлович

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С 1984 года он занимался онкологией.

В Ленобласти ушел из жизни заслуженный врач РФ и один из ведущих хирургов области Роман Ласло Дюлович. Врачу-онкологу было 75 лет. 

Дюлович окончил I-й Ленинградский медицинский институт им.И.П. Павлова в 1967 году, а затем несколько лет работал хирургом в больнице в Йошкар-Оле.  

С 1970 по 1984 занимал пост заведующего хирургическим отделением Центральной районной больницы города Кингисеппа Ленобласти.

На протяжении 36 лет работал в сфере онкологии и стал главным онкологом Ленобласти. Роман Дюлович был награжден орденами "Дружбы народов" и "Знак почета". 

Свои соболезнования выразил губернатор области Александр Дрозденко. Он отметил, что заслуженный врач РФ был наставником для нескольких поколений ленинградских онкологов. 

Фото: honor.lenobl.ru

 

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Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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