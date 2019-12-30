Скончался чешский режиссер Иван Пассер

Постановщик активно сотрудничал с Милошем Форманом.

В США на 87 году жизни скончался чешский кинорежиссер и сценарист Иван Пассер. Об этом сообщили чешские СМИ. Причины смерти постановщика не раскрываются.

Последний фильм, снятый Пассером, под названием "Кочевник" вышел в 2005 году. Картина снималась совместными усилиями авторов из России, Германии и Казахстана.

Пассер получил широкую популярность, как автор "новой волны" в чехословацком кинематографе, развивавшемся в 60-е годы. Он активно сотрудничал двухкратным обладателем премии "Оскар" Милошем Форманом. В 1968 году, после подавления "Пражской весны", Пассер иммигрировал в США.