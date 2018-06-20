Актер ушел из жизни на 82 году жизни.

В среду, 10 апреля. стало известно о том, что умер актер театра "Современник" Геннадий Фролов. Об этом сообщила ТАСС заведующая литературной частью театра "Современник" Евгения Кузнецова.

Актер ушел из жизни на 82 году жизни. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Геннадий Фролов окончил Школу-студию МХАТ в 1959 году, затем проработал два сезона в Московском Художественном академическом театре. После в 1961 году перешёл в театр "Современник", в котором служил до последних дней.

Кроме работы в театре Фролов дебютировал в 1961 году в кино, сыграв в комедии "Командировка" председателя колхоза Сергея Сергеевича Добрякова. Также он регулярно снимался в кино до конца 1980-х годов.

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Фото: kino-teatr.ru