Актер из сериала "Возвращение Мухтара" скончался в возрасте 52 лет

Сегодня, 26 апреля, стало известно о кончина актера Олега Треповского.

СМИ сообщают о кончине народного артиста Украины Олеге Треповского. Известно, что актер умер в возрасте 52 лет. В настоящее время причина смерти не установлена.

Олег Треповский родился в Волгограде в 1965 году. Актер известен по следующим сериалам: "День рождения Буржуя", "Сваты", "Возвращение Мухтара", "Девять жизней Нестора Махно" и "Сашка". Также Треповский играл в фильмах "Чужие души", "Братские узы", "Владыка Андрей" и "Голден лав".

Стоит отметить, что за роль в ленте "Голден лав" актера номинировали на украинскую кинопремию "Золотая Дзига" в номинации "Лучшая мужская роль".

Фото: facebook.com serg.illy

