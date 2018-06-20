Умер создатель Ил-76 Генрих Новожилов

До 2005 года он занимал должность главного конструктора авиационного комплекса имени С. В. Ильюшина.

На 94-ом году жизни скончался советский и российский авиаконструктор, бывший главный конструктор авиационного комплекса "Ильюшин" Генрих Новожилов. Об этом в социальных сетях сообщил экс-глава ПАО "Ил" Алексей Рогозин.

Генрих Новожилов родился 27 октября 1925 года в Москве в семье военных. После школы поступил Московский Авиационный Институт, а позднее получил работу в ОКБ Ильюшина. В качестве сотрудника принял участие в создании Ил-14, Ил-46, Ил-40, Ил-54.

Позднее Ильюшин назначил Новожилова своим заместителем, в качестве которого конструктор отвечал за испытания первого отечественного турбовинтового дальнемагистрального самолета Ил-62. После ухода Ильюшина на пенсию занял пост главного конструктора. Под руководством Генриха Васильевича были созданы первый реактивный военно-транспортный Ил-76, первый отечественный широкофюзеляжный Ил-86, пассажирский самолёт Ил-114.

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