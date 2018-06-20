Скончался французский актер Жан-Пьер Марьель

Звезде "Взорвите банк" было 87 лет.

Во Франции на 88-ом году жизни скончался актер Жан-Пьер Марьель. Об этом сообщили зарубежные СМИ. Причины смерти артиста не разглашаются.

Марьел известен широкой массе своими комедийными ролями в фильмах "Ограбление", "Взорвите банк" и "Вечернее платье", а также драматическими персонажами в картинах "Все утра мира", "Серые души". Всего актер сыграл в более чем сотни фильмах, за роли в которых был семь раз номинирован на кинопремию "Сезар". В 2007 году был удостоен "Ордена Почётного легиона".

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