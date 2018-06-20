"Французский Элвис Пресли" ушел из жизни в день рождения

Печальные новости сообщил менеджер артиста в Twitter-аккаунте.

В среду, 24 апреля, стало известно, что умер французский музыкант Дик Риверc (настоящее имя – Эрве Форнери). Трагическим совпадением стало то, что певец родился в этот день. Ему было 74 года.

"С большой грустью сообщаю, что Дик Риверc скончался этой ночью от рака", - написал менеджер музыканта Дени Сабуре.

Исполнителя считают важной фигурой в мире французской музыки. Известно, что он вдохновлялся творчеством американского артиста Элвиса Пресли. Псевдоним Дика Риверса – имя героя из фильма "Любить тебя", где и сыграл "король рок-н-ролла".

Ранее стало известно о смерти оператора Сергея Дубровского, работавшего над созданием клипов для звезд российской эстрады.