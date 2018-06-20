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Умер создатель клипов Филиппа Киркорова Сергей Дубровский

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Свою карьеру Дубровский начал как оператор на Ленинградском телевидении в программе "Пятое колесо".

Во вторник, 23 апреля, умер оператор Сергей Дубровский. Об этом сообщил на своей странице в Facebook его друг и коллега - режиссер Сергей Кальварский. Он извинился за то, что мало общался с умершим в  последнее время.

Свою карьеру Дубровский начал как оператор на Ленинградском телевидении в программе "Пятое колесо". В качестве оператора он участвовал в почти двух десятках фильмов и сериалов. 

Напомним, Сергей Дубровский снимал клипы для таких артистов, как Филипп Киркоров, Владимир Пресняков, Наталья Ветлицкая, Стас Костюшкин, Валерия, Иосиф Пригожин, "Земляне" и Жасмин.

Видеофрагменты: Facebook / Sergey Kalvarskiy.

 

Теги: пресняков владимир, сергей дубровский, филипп киркоров
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости СПб, Новости России,

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