Комедия о "героях АТО" провалилась в прокате

Лента пока не смогла отбить даже затраты государства.

Украинская комедия "Наши Котики" об участниках конфликта в Донбассе провалилась в прокате. Об этом сообщило издание "Таймер".

За 3 недели проката в 90 кинотеатрах фильм посмотрела 91 тысяча человек. На момент публикации лента собрала в прокате меньше 8 млн гривен (21 млн рублей). При этом бюджет фильма составил 42 млн гривен (110 млн рублей), из которых 10 млн (26 млн рублей) выделило государство.

Прокатное время ленты составляет еще одну неделю. Эксперты считают, что ситуация со сборами не изменится, с учетом того, что на сеанс 23 февраля было приобретено всего три билета.

Видео: YouTube / B&H Film Distribution Company