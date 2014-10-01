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Вчера, 23:13
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Украина пропустила два мяча в начале второго тайма против Англии

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Сборная Англии увеличила свое преимущество в матче против сборной Украины в 1/4 финала Евро-2020 года. Команда Андрея Шевченко уступает со счетом 3:0.

В начале второго тайма у штрафной Украины был назначен штрафной удар, розыгрыш которого завершился точным ударом защитника Гарри Магуайра. Спустя несколько минут Харри Кейн оформил дубль и увеличил преимущество своей команды. 

Напомним, что победитель этой встречи сыграет в полуфинале с Данией, одолевшей Чехию в другом матче 1/4 финала Евро. 

Видео: jeremyekel / Instagram

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Категории: Футбол в России и Европе, Спорт, Тема дня, Лента новостей,

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