Украина пропустила два мяча в начале второго тайма против Англии

Сборная Англии увеличила свое преимущество в матче против сборной Украины в 1/4 финала Евро-2020 года. Команда Андрея Шевченко уступает со счетом 3:0.

В начале второго тайма у штрафной Украины был назначен штрафной удар, розыгрыш которого завершился точным ударом защитника Гарри Магуайра. Спустя несколько минут Харри Кейн оформил дубль и увеличил преимущество своей команды.

Напомним, что победитель этой встречи сыграет в полуфинале с Данией, одолевшей Чехию в другом матче 1/4 финала Евро.

Видео: jeremyekel / Instagram