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Украина предостерегла немцев от "Северного потока — 2"

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В Киеве считают, что подача газа может прекратиться в любой момент.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко предостерег Германию от "Северного потока — 2". Политик сделал это в интервью немецкому интернет-порталу Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Он подчеркнул, что  Германия одобрила строительство газопровода, чтобы сделать подачу газа не через Украину, а более независимой. Он же добавил, что после завершения строительства поставщиком останется РФ, которая может перекрыть подачу при желании. 

В Госдуме России напомнили, что за долгие десятилетия никогда не было сбоев в поставках газа из России в Европу. Поэтому вопрос энергетической зависимости неактуален.

Видео:YouTube / NZZ Neue Zürcher Zeitung

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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