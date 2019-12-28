Украина предостерегла немцев от "Северного потока — 2"

В Киеве считают, что подача газа может прекратиться в любой момент.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко предостерег Германию от "Северного потока — 2". Политик сделал это в интервью немецкому интернет-порталу Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Он подчеркнул, что Германия одобрила строительство газопровода, чтобы сделать подачу газа не через Украину, а более независимой. Он же добавил, что после завершения строительства поставщиком останется РФ, которая может перекрыть подачу при желании.

В Госдуме России напомнили, что за долгие десятилетия никогда не было сбоев в поставках газа из России в Европу. Поэтому вопрос энергетической зависимости неактуален.

Видео:YouTube / NZZ Neue Zürcher Zeitung