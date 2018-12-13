Украина повысила зарплаты военным в Донбассе

Решение приняли по поручению действующего президента Украины Петра Порошенко.

Министр обороны Украины Степан Полторак повысил зарплаты военнослужащим на передовой в Донбассе с 1 мая. Об этом 8 мая сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Решение приняли по поручению действующего президента Украины Петра Порошенко, решившего повысить денежное довольствие почти на $200 (более 12 тысяч рублей) до $640 (41,7 тысяч рублей).

Полторак подписал приказ об увеличении вознаграждений за участие в операции Объединенных сил на 5 тыс. гривен военнослужащим, находящимся на линии боевого соприкосновения, и на 1 тыс. гривен ($38 или 2,5 тыс. рублей) - в других районах проведения операции Объединенных сил. "РИА Новости"

Минимальное денежное обеспечение контрактника, привлеченного к участию в операции Объединенных сил, будет составлять около $1 тыс. (67,7 тысяч рублей), в других районах операции - $637 (41,5 тысяч рублей).

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