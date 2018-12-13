Украина не может полностью оборвать экономические связи с Россией

Часть предприятий Украины ориентированы на экспорт в Россию.

В настоящее время Украина не представляет возможным прекратить все экономические связи с Россией, заявил представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус .

По словам Геруса, часть экспортной выручки страна получает за счет торговли с РФ. В то же время есть товары, которые импортируются из России. Самая тесная взаимосвязь наблюдается в энергетической отрасли. По словам министра, в данной сфере невозможно прервать все связи. Несмотря на то, что нефтепродукты берутся из Белоруссии, Прибалтики или Польши, они все равно изготовлены из российской нефти.

Ранее Россия ввела санкции против Украины в ответ на санкции США против России. 1 января 2016 года Россия приостановила договор о зоне свободной торговли с Украиной после того, как вступило Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. В Ответ на действия Москвы, Киев ввел продовольственное эмбарго. 10 января 2016 года Украина ввела запрет на ввоз на территорию страны товаров происхождением из России.

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