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nadiputintseva
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Украина не может полностью оборвать экономические связи с Россией

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Часть предприятий Украины ориентированы на экспорт в Россию.

В настоящее время Украина не представляет возможным прекратить все экономические связи с Россией, заявил представитель президента Украины  в кабинете министров Андрей Герус .

По словам Геруса, часть экспортной выручки страна получает за счет торговли с РФ. В то же время  есть товары, которые импортируются из России. Самая тесная взаимосвязь наблюдается в энергетической отрасли. По словам министра, в данной сфере невозможно прервать все связи. Несмотря на то, что нефтепродукты берутся из Белоруссии, Прибалтики или Польши, они все равно изготовлены из российской нефти.

Ранее Россия ввела санкции против Украины в ответ на санкции США против России.  1 января 2016 года Россия приостановила договор о зоне свободной торговли с Украиной после того, как вступило Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. В Ответ на действия Москвы, Киев ввел продовольственное эмбарго. 10 января 2016 года Украина ввела запрет на ввоз на территорию страны товаров происхождением из России.

Видео: YouTube 

Теги: санкции, украина, экономика
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Тема дня,

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