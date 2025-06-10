Эксперты провели почерковедческую экспертизу и доказали оригинальность подписи Петра I

В Петербурге обнаружили подлинный Указ Петра I об "идеальной" застройке города. Он хранился в Петербургском архиве, и многие годы считалось, что документ является рукописной копией. Указ от 14 сентября 1715 года адресован жителям столицы – в нем император говорит, как нужно строить дома в городе. Петр I задумывал Петербург как европейский город, поэтому для его проектирования пригласил архитекторов Жан-Батист Леблона и Доменико Трезини.

Принципы, которые провозглашал Петр I в своих указах: это должна быть линейная застройка, постройка домов единой фасадой, застройка центральных улиц и набережных каменными и мазанковыми домами. Именно такие проекты были разработаны Доменико Трезини. Любой человек, который хотел строиться по указу, чтобы не нарушать распоряжения Петра I, он мог взять этот чертеж и строить здание более нарядное и большое или менее нарядное, в зависимости от своих финансовых возможностей. Кстати, вот этим указом материал, из которого нужно строить эти дома, не определялся: можно было строить мазанковое, каменное или же деревянное, если подразумевалось, что это будет не в центральной части Петербурга. Татьяна Базарова, кандидат исторических наук, и. о. заведующего Отделом источниковедения Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук

Тому, кто не соблюдал указ императора грозили снос постройки и штраф за каждое здание в размере десяти рублей, а собранные средства полагалось направить на строительство госпиталя. Специалисты из Института истории РАН провели детальный анализ документа и установили подлинность подписи Петра I. Как говорят сами эксперты, император писал очень неразборчивым почерком, и почерковедческая экспертиза – одно из самых сложных направлений в исследовании. Изучалась не только подпись Петра I, но и основный текст указа. Он написан писарским почерком, который характерен для начала XVIII века. Также в ходе исследования выяснилось, что бумага ручного отлива и на каждом ее листе есть водяной знак – филигрань.

На этой бумаге был филигрань – герб Амстердама. Но на данном листе сам герб не виден, а видна контрамарка к этому гербу Амстердама. Наши специалисты выяснили, что именно эта бумага с этой филигранью и с этой контрамаркой, а это голландская бумага, использовалась в канцелярии Петра I в десятые годы XVIII века. Алексей Сиренов, директор Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук

Документ предназначался для обнародования: планировалось его напечатать и распространить среди всех петербуржцев, чтобы они не нарушали правила застройки. Как отмечают специалисты, сохранились косвенные данные о том, что указ был напечатан в Петербургской типографии. Однако этот печатный документ еще предстоит выявить историкам. Сейчас в Петербургском архиве хранится порядка 600 артефактов, связанных с Петровской эпохой, поэтому этот документ – действительно ценная находка.

Петербург – это первый город в России, который строился по регулярному плану. И вот документ, который подтверждает, как этот план реализовывался. Это документ, который показывает вовлеченность высшей власти в вопросы городского строительства и благоустройства, начиная с Петра I. Дмитрий Надсадный, заведующий отделом информационно-поисковых систем Центрального государственного исторического архива Санкт-Петербурга

Указ Петра I будет храниться в архиве, его уже оцифровали и он будет доступен в электронном виде для всех петербуржцев.

Видео, фото: Piter.TV