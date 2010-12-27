Уилл Смит сыграет отца сестер-теннисисток Уильямс

Голливудский актер Уилл Смит сыграет отца сестер-теннисисток Серены и Винус Уильямс в драме "Король Ричард". Об этом сообщает издание Indiewire.
Сюжет картины расскажет историю жесткого отца и тренера Ричарда Уильямса, которого многие считают главной причиной успеха его дочерей в большом теннисе. Серена Уильямс является абсолютной рекордсменкой мира с 23 титулами на турнирах Большого шлема, у ее сестры Винус в активе 7 титулов.
Режиссером картины назначен молодой режиссер дебютант Рейнальдо Маркус Грин. Остальные подробности предстоящей драмы пока неизвестны.
Фото: WIREIMAGE
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