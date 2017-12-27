Кассир в банке проигнорировала налетчика с коробкой, а он в ответ убежал

Молчаливый мужчина представил свои требования на листке бумаги.

Вечером 10 января в отделение банка на Ленинском проспекте пришел подозрительный человек с коробкой. В руках у него был листок бумаги, на котором были напечатаны требования. Прочитав их, кассир ответила отказом. Грабитель не стал спорить и предпочел покинуть помещение, сообщает "Фонтанка".

Неизвестный человек пришел в банк в шесть вечера. Отмечается, что он не проронил ни слова, а сразу подошел к старшему кассиру с распечатанными условиями. Вместо пистолета злоумышленник держал под мышкой коробку.

58-летнюю работницу банка этот фокус не впечатлил, и она ответила отказом. Неудавшийся грабитель спорить не стал и также молча покинул банк. Кассир вызвала полицию.

Правоохранительные органы разыскивают скрывшегося налётчика. Что лежало в коробке – не известно.