Организаторша кровавой расправы из Пушкина мечтала съесть человека

Подруги и одноклассники рассказали о садистских наклонностях обвиняемой.

В Санкт‑Петербурге перед судом предстанет 11‑классница Виктория, обвиняемая в организации убийства и расчленения своего бывшего парня – 17‑летнего Петра. Трагедия произошла в марте 2025 года, но резонанс не утихает до сих пор. Главная особенность позиции девушки – она категорически не признаёт свою вину и на всех допросах хранит молчание, пользуясь правом не свидетельствовать против себя, пишет КП-Петербург.

При этом следствие располагает множеством доказательств, в том числе показаниями исполнителя убийства – 10‑классника Николая, который полностью сознался и рассказал, что действовал по наводке Виктории. По его словам, девушка разрабатывала план с февраля, заманила Петра на станцию Кондакопшино, а сама передала ему нож и велела ждать. После убийства она помогала прятать тело. Однако сама Виктория настаивает на том, что непричастна, и её защита пытается построить версию о том, что она была жертвой абьюзивных отношений.

Окружение девушки рисует совершенно иной портрет. Одноклассники и друзья называют её садисткой: она могла без причины ущипнуть или укусить кого‑то, а в её Telegram‑канале появлялись кадры жестоких убийств из фильмов. Но самое шокирующее – несколько человек подтвердили, что Виктория неоднократно высказывала идеи каннибализма, говорила, что хочет съесть человека. Эти фантазии сочетались с одержимостью бывшим парнем: она постоянно писала ему и его новой девушке, угрожала облить последнюю кислотой, требовала встречи.

Мать погибшего призналась, что предчувствовала беду и просила сына не встречаться с Викторией. Но тот не послушался. Сейчас обвиняемая находится в СИЗО, её защищают два адвоката. Эксперты предполагают, что из‑за несовершеннолетия и возможного непризнания вины срок для неё может быть значительно мягче – вплоть до трёх лет колонии, если суд не докажет её ключевую роль в убийстве.

Фото: объединенная пресс-служба судов СПб