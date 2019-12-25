Угонщика автокрана из Киришей задержали под Псковом

Под подозрением оказался безработный мужчина из Отрадного.

Полиция города Себеж Псковской области задержала подозреваемого в краже строительного крана. По версии следствия, злоумышленник увез строительный объект со стройплощадки в Киришском районе Ленинградской области в минувший четверг. Об этом стало известно Piter.TV.

Напомним, что кран был похищен ночью 13 августа: ущерб владельца оценен в 4 миллиона рублей. Вора успела запечатлеть камера видеонаблюдения, было незамедлительно возбуждено уголовное дело.

Сейчас задержанный безработный житель поселка Отрадное находится под стражей.

Ранее мы рассказали о том, что сотрудники транспортной полиции обнаружили пьяного капитана в акватории Невы.

Фото: Pixabay