Угонщика автокрана из Киришей задержали под Псковом

Полиция города Себеж Псковской области задержала подозреваемого в краже строительного крана. По версии следствия, злоумышленник увез строительный объект со стройплощадки в Киришском районе Ленинградской области в минувший четверг. Об этом стало известно Piter.TV.
Напомним, что кран был похищен ночью 13 августа: ущерб владельца оценен в 4 миллиона рублей. Вора успела запечатлеть камера видеонаблюдения, было незамедлительно возбуждено уголовное дело.
Сейчас задержанный безработный житель поселка Отрадное находится под стражей.
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Фото: Pixabay
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