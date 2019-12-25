За сентябрь число уголовных дел о лжеминёрах возросло на 17%

Всего за указанный период было возбуждено 119 уголовных дел по статье 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

С начала сентября в Петербурге зафиксирован всплеск активности лжеминёров. В первый месяц осени число сообщений о ложном минировании возросло на 17%. Об этом сообщило издание spb.kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Всего за указанный период было возбуждено 119 уголовных дел по статье 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". За аналогичный период 2022-ого было возбуждено только 94 таких дела.

Как уточнил подполковник запаса МВД РФ Олег Иванников, большинство лжеминёров находятся за рубежом, поэтому привлечь их к ответственности не так просто. Речь в основном идёт о колл-центрах на Украине.

Ранее мы сообщили о том, что полицией Выборгского района Петербурга задержан стрелок из окон.

Фото: Piter.TV