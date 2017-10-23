Алексей Учитель: Актеры испугались приехать в Россию на премьеру "Матильды"

Режиссер нашумевшего фильма "Матильда" Алексей Учитель открыл премьерный показ картины в Петербурге. Он поблагодарил пришедших за мужество. Об этом пишет "Фонтанка".

Режиссер нашумевшего фильма "Матильда" Алексей Учитель открыл премьерный показ картины в Петербурге. Он поблагодарил пришедших за мужество. Об этом сообщает "Фонтанка".



Учитель заявил, что многие иностранные актеры отказались приехать в страну, а Ланс Эдингер побоялся сделать это, даже несмотря на уговоры.



На премьеру "Матильды" пришли Алексей Кудрин, Олег Тиньков, Андрей Ургант, Константин Бронзит, а также многие другие петербургские и московские знаменитости.



Стоимость билетов на премьеру в Мариинскому театре составила 5-7 тысяч рублей. В зале почти не было свободных мест.



Ранее Piter.tv сообщал, что На акцию против "Матильды" собралось больше полиции, чем православных активистов.



Видео: официальный трейлер