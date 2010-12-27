Историк рассказал, как узнать прошлое своего рода

Благодаря грамотному подходу можно узнать историю своей семьи вплоть до времен до эпохи Ивана Грозного и даже дальше.

Желающим узнать историю происхождения своего рода поможет фамилия и архивы. Об этом в интервью "Российской газете" сказал доктор исторических наук Алексей Мосин.

Эксперт посоветовал пообщаться со своими старшими родственниками и посетить архив. Ученый предупредил, что поиски могут завести в архивы других городов и даже стран. Сложности добавить расшифровка старинных документов. В работе с ними помогут специалисты или родословные общества. Мосин также отметил, что существует риск, нанять специалистов, которые окажутся мошенниками.

Мосин пояснил, что фамилия семьи складывается благодаря отличительному признаку. Это может быть черта характера, работа, внешность и т.п. Благодаря грамотному подходу можно узнать историю своего рода вплоть до времен до эпохи Ивана Грозного и даже дальше.