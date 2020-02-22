Ученые: коронавирус попал на рынок Уханя из другого места

Первые случаи заражения зафиксировали задолго до эпидемии.

Рынок "Хуанань" в Ухане на является источником коронавируса, вопреки предположениям. Об этом заявили ученые из тропического ботанического сада при Китайской академии наук. В своем исследовании они изучили геномные данные 93 образцов коронавируса, собранные в 12 странах на четырех континентах.

Согласно их теории вирус попал на рынок через человека и в плохих санитарных условиях смог быстро развиться. Ученые отметили, что заражение коронавирусом началось еще в ноябре или начале декабря 2019 года.

Соответствующие анализы были получены от человека, который заболел воспалением легких 1 декабря. Он же мог заразиться от другого месяцем ранее. Никакой связи с рынком у больных необычной пневмонией выявлено не было.

Исследования показали, что распространение заболевания шло как минимум по трем разным маршрутам.