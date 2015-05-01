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Ученые выяснили, что акулы нападают на людей, потому что путают их с тюленями
Сегодня, 16:47
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Ученые выяснили, что акулы нападают на людей, потому что путают их с тюленями

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Все дело в зрении акул.

Ученые из Австралии Великобритании провели исследование и выяснили, почему акулы нападают на людей. Оказалось, что силуэты людей они путают с тюленями. Статья опубликована в журнале Journal of The Royal Society Interface.

Больше всего нападений на людей совершают белые, тупорылые и тигровые акулы. Оказалось, что у них плохое зрение.

Мы прикрепили [камеру] GoPro к подводному скутеру и настроили его на обычную для хищных акул крейсерскую скорость. 

 Лаура Райан, ведущий автор исследования из Университета Маккуори  

В результате с помощью моделирования ученым удалось понять, как видят акулы различные объекты. Выяснилось, что в особой опасности находятся серферы, потому что молодые акулы предпочитают охотиться на детенышей тюленей.

Ранее историк рассказал, чем пахнет Петербург. 

Фото: pixabay

Теги: нападение акул
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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