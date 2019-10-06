Ученые назвали полезные свойства винограда

Специалисты отмечают, что виноград полезен для всех органов человека

Эксперты назвали полезные свойства винограда. Об этом сообщает портал "МедикФорум".

Гроздья винограда способствуют укреплению клеток и омолаживающему эффекту. Это связано с содержащимися в них витаминами А, Е и К и природными маслами. Помимо этого виноград помогает снизить уровень холестерина в крови и воспалительные процессы в сосудах, а также предотвратить развитие рака.

Специалисты отмечают, что виноград полезен для всех органов и нервной системы человека. Они рекомендуют кушать от 150 до 250 ягод в день.

Видео: YouTube/Noal Farm